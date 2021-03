Modena lavora ad un centro di recupero per orsi bruni feriti (Di martedì 9 marzo 2021) MODENA – Un’area dove ricoverare e prendersi cura di orsi bruni selvatici, soprattutto cuccioli, feriti o in difficoltà, e più in generale di animali ridotti in cattività e maltrattati. È il nuovo progetto di recupero a cui sta lavorando a Modena il centro fauna selvatica Il Pettirosso di via Nonantolana. L’obiettivo, quando possibile, è reinserire gli orsi nel loro ambiente naturale. L’iniziativa sarà presentata nelle prossime settimane agli enti nazionali competenti, per i necessari pareri e nulla osta: qualora venga autorizzato, il Comune di Modena, con una delibera di giunta approvata in questi giorni, ha assicurato la disponibilità di un’area di 14.000 metri quadrati, con ingresso da via Caruso, a ridosso di quella già occupata dal Centro, dove realizzare il centro di recupero per gli orsi bruni. Leggi su dire (Di martedì 9 marzo 2021) MODENA – Un’area dove ricoverare e prendersi cura di orsi bruni selvatici, soprattutto cuccioli, feriti o in difficoltà, e più in generale di animali ridotti in cattività e maltrattati. È il nuovo progetto di recupero a cui sta lavorando a Modena il centro fauna selvatica Il Pettirosso di via Nonantolana. L’obiettivo, quando possibile, è reinserire gli orsi nel loro ambiente naturale. L’iniziativa sarà presentata nelle prossime settimane agli enti nazionali competenti, per i necessari pareri e nulla osta: qualora venga autorizzato, il Comune di Modena, con una delibera di giunta approvata in questi giorni, ha assicurato la disponibilità di un’area di 14.000 metri quadrati, con ingresso da via Caruso, a ridosso di quella già occupata dal Centro, dove realizzare il centro di recupero per gli orsi bruni.

