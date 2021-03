Meghan Markle e Harry, summit a Buckingham Palace per la replica. Carlo non commenta ma loda le diversità etniche (Di martedì 9 marzo 2021) summit a palazzo reale. I membri della casa reale britannica stanno tenendo consultazioni, e vere proprie riunioni per la gestione di crisi dopo l'intervista bomba del principe Harry e di Meghan... Leggi su leggo (Di martedì 9 marzo 2021)a palazzo reale. I membri della casa reale britannica stanno tenendo consultazioni, e vere proprie riunioni per la gestione di crisi dopo l'intervista bomba del principee di...

Advertising

HuffPostItalia : 'Le accuse contro Meghan Markle? Solo una strategia per distogliere l'attenzione dal principe Andrea' - Linkiesta : #MeghanMarkle è la principessa del vittimismo (e la copia sbiadita di Diana). La moglie di Harry ha detto che era… - bennybennassi1 : Secondo me è ovvio che Meghan Markle voglia fare la vittima giocando la carta del razzismo, dice pure di aver abban… - domenic43216047 : RT @Libero_official: 'A me rei Reali non importa assolutamente nulla'. #VittorioFeltri su Meghan Markle e Harry: 'Perché dovremmo preoccupa… - una_su_zero : RT @Pennacchiiiii: Meghan Markle è la principessa del vittimismo ('il nostro lavoro era sorridere' : il tornio e la pressa ??). https://t.c… -