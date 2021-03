MARIO GIORDANO | “Non usate queste mascherine!”

Leggi su giornal

(Di martedì 9 marzo 2021) Le mascherine finalizzate a prevenire il contagio da SARS-CoV-2 sono, da ormai un anno, un oggetto di uso quotidiano. Purtroppo in questi 12 mesi sono emersi diversi scandali ad essi relative. Uno di questi, nei mesi scorsi, è stato smascherato da, conduttore di Fuori dal Coro.: lo scandalo mascherine Nel corso di una delle puntate di giugno 2020 del programma da lui condotto su Rete 4,ha dedicato un servizio a un‘azienda cinese di Prato che, per un po’ di tempo, ha prodotto le mascherine acquistate dalla Regione Toscana per un costo pari a 9 milioni di euro. Nelle immagini mandate in onda nell’estate 2020 si vedono, nei locali destinati alla produzione dei presidi di protezione individuale, dei topi girare indisturbati. A fine febbraio, il ...