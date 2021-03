Margot Sikabonyi | “Un Medico in Famiglia odio e amore | ma mi ha portato a Respira!”

(Di martedì 9 marzo 2021)è la protagonista di oggi della rubrica “Quattro chiacchiere con…” per raccontarci soprattutto il suo libro(Getty Images)Tutti ricorderannoper il suo grande successo con Unin, da quel momento di tempo ne è passato e la splendida ragazza si è fatta donna. In esclusiva ci racconta la sua nuova sfida con “” libro edito da Santelli Editore: “Il libro l’ho iniziato a scrivere 10 anni fa quando ero uscito da Unin, il successo mi aveva spaesato. Dopo terapia e Yoga era il momento di creare un ponte, mi sentivo da sola come se il successo mi avesse reso un’isola a parte rispetto agli altri. ...

Advertising

daqualcheparte : Margot Sikabonyi ha scritto un libro e non vedo l’ora di leggerlo, ogni volta che parla sento sempre che ho qualcos… -

Ultime Notizie dalla rete : Margot Sikabonyi

Altranotizia

Grande successo per la Yoga Academy di iO Donna Prosegue l'attività della Yoga Academy di iO Donna. Seguiteci con le nostre ospiti Martina Colombari e. Le lezioni sono organizzate in partnership con Yves Rocher di Redazione G rande successo per la nostra Yoga Academy! Sono state centinaia le iscritte che hanno seguito da casa le ...Tra i protagonisti, alcuni nomi noti: Maria Grazia Cucinotta, Kaspar Capparoni e la moglie Veronica Maccarone, Remo Girone, Nicolas Vaporidis, Paola Lavini, Ignazio Oliva ,, Jane ...I film preferiti di cinque attrici - Diana Del Bufalo, Camilla Filippi, Barbara Foria, Stella Pecollo e Margot Sikabonyi - per l'8 marzo 2021 ...Giovani, futuro e lavoro. Tre aree chiave per Flowe, il nuovo istituto di moneta elettronica e società benefit del gruppo bancario Mediolanum, che ha acceso i riflettori su un talk show dal tema “Come ...