Maneskin | spunta una band napoletana con il nuovo disco quasi pronto che accusa i vincitori di Sanremo 2021 | “Il riff è uguale al nostro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 marzo 2021) Non c’è pace per iche hanno appena vinto al Festival dicon “Zitti e buoni”. Dopo la prima presuntadi plagio (anche se il produttore Dade, da cui tutto è partito, non ha mai usato la parola plagio) per somiglianze – poi smentite sia dalle perizie dellagrafica Sony Music Italia che Rai – con il brano “F.D.T” degli Anthony Laszlo, adessolaNebra con la canzone “Fuoco al fuoco”. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, i Nebra sostengono che ildi “Fuoco al fuoco”, depositato in Siae nel 2017, già sul Web dal 2016, sarebbea quello di “Zitti e buoni”. Ma inel mondo del rock sono diffusi e in alcuni casi si somigliano ...