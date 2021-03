Lockdown nazionale e coprifuoco esteso, cosa può succedere: «Terapie intensive peggiorano» (Di martedì 9 marzo 2021) Covid, Lockdown nazionale e coprifuoco esteso, che può succedere? L’allarme dei medici sfiniti dall’emergenza sanitaria. «Un quadro in peggioramento quello delle Terapie intensive italiane, dove si registra un’accelerazione in negativo rispetto scorse settimane. E pur senza raggiungere i picchi ripidi che si erano verificati nella prima ondata, sta assumendo un andamento preoccupante». Così all’Adnkronos Alessandro Vergallo, presidente nazionale Aaroi-Emac, il sindacato dei medici di anestesia e rianimazione. Ed è una richiesta d’aiuto che non può restare inascoltata. L’Italia ha superato ieri la drammatica soglia dei 100mila morti “per” e “con” Covid. Un dato allarmante che, unito all’impennata dei contagi, il collasso dei reparti di rianimazione e la ... Leggi su urbanpost (Di martedì 9 marzo 2021) Covid,, che può? L’allarme dei medici sfiniti dall’emergenza sanitaria. «Un quadro in peggioramento quello delleitaliane, dove si registra un’accelerazione in negativo rispetto scorse settimane. E pur senza raggiungere i picchi ripidi che si erano verificati nella prima ondata, sta assumendo un andamento preoccupante». Così all’Adnkronos Alessandro Vergallo, presidenteAaroi-Emac, il sindacato dei medici di anestesia e rianimazione. Ed è una richiesta d’aiuto che non può restare inascoltata. L’Italia ha superato ieri la drammatica soglia dei 100mila morti “per” e “con” Covid. Un dato allarmante che, unito all’impennata dei contagi, il collasso dei reparti di rianimazione e la ...

