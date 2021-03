La pandemia ha spostato l’ufficio nelle case: dov’è ora il limite? (Di martedì 9 marzo 2021) La pandemia ha spostato l’ufficio nelle case. Troppe volte il confine tra vita lavorativa e vita privata è diventato più sottile. Lo smartworking ha dei vantaggi ma sulla carta. Infatti molti si sono resi conto che la faccenda è un po’ più complicata di così. Uno studio di Harvard e raccontato dal Guardian ha analizzato le e-mail e le riunioni di 3,1 milioni di persone in 16 città del mondo, ha rilevato che i dipendenti in smartworking lavorano 48,5 minuti in più al giorno. I dati di Eurofound suggeriscono che c’è il doppio delle probabilità di superare le 48 ore settimanali, piuttosto che se si lavorasse in ufficio. Quasi un terzo degli smartworker lavora nel tempo libero più volte a settimana. Il deterioramento dell’equilibrio tra vita privata e lavoro è dovuto soprattutto alla pressione e ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 9 marzo 2021) Laha. Troppe volte il confine tra vita lavorativa e vita privata è diventato più sottile. Lo smartworking ha dei vantaggi ma sulla carta. Infatti molti si sono resi conto che la faccenda è un po’ più complicata di così. Uno studio di Harvard e raccontato dal Guardian ha analizzato le e-mail e le riunioni di 3,1 milioni di persone in 16 città del mondo, ha rilevato che i dipendenti in smartworking lavorano 48,5 minuti in più al giorno. I dati di Eurofound suggeriscono che c’è il doppio delle probabilità di superare le 48 ore settimanali, piuttosto che se si lavorasse in ufficio. Quasi un terzo degli smartworker lavora nel tempo libero più volte a settimana. Il deterioramento dell’equilibrio tra vita privata e lavoro è dovuto soprattutto alla pressione e ...

