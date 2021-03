La Nato è viva e guarda al 2030 con De Maizière, Mitchell e Dassù (Di martedì 9 marzo 2021) In un mondo in cui si assiste a un riassetto degli equilibri geopolitici, in cui la Cina e la Russia assumono posture più aggressive e diventano rivali sistemici dell’Occidente, l’Alleanza Atlantica – che il presidente francese Emmanuel Macron chiamò “morta cerebralmente” – deve sapersi reinventare. Consapevoli di questa urgenza, nel dicembre del 2019 i leader Nato diedero al segretario generale Jens Stoltenberg il compito di produrre una riflessione in tal senso. Questo chiamò a raccolta un gruppo di 10 esperti, di provenienze e idee diverse, e li incaricò di arrivare a delle conclusioni. Il risultato, un report intitolato “Nato 2030”, contiene le linee guida per ridefinire l’intera operazione nell’orizzonte dei prossimi dieci anni. Una sorta di risposta alle critiche di Macron e di tutti coloro che considerano l’Alleanza obsoleta. E ... Leggi su formiche (Di martedì 9 marzo 2021) In un mondo in cui si assiste a un riassetto degli equilibri geopolitici, in cui la Cina e la Russia assumono posture più aggressive e diventano rivali sistemici dell’Occidente, l’Alleanza Atlantica – che il presidente francese Emmanuel Macron chiamò “morta cerebralmente” – deve sapersi reinventare. Consapevoli di questa urgenza, nel dicembre del 2019 i leaderdiedero al segretario generale Jens Stoltenberg il compito di produrre una riflessione in tal senso. Questo chiamò a raccolta un gruppo di 10 esperti, di provenienze e idee diverse, e li incaricò di arrivare a delle conclusioni. Il risultato, un report intitolato “”, contiene le linee guida per ridefinire l’intera operazione nell’orizzonte dei prossimi dieci anni. Una sorta di risposta alle critiche di Macron e di tutti coloro che considerano l’Alleanza obsoleta. E ...

