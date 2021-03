Juve | i quarti valgono più di 10 milioni e un pieno di fiducia

Advertising

ZZiliani : L'1-0 strappato contro l'avversario più forte del lotto, l'#Atalanta, cuce stasera sul petto dell'#Inter tre quarti… - TUTTOJUVE_COM : Juve-Porto, in due rischiano di saltare gli eventuali quarti di finale per squalifica - AlfonsoFofo60 : RT @ZZiliani: L'1-0 strappato contro l'avversario più forte del lotto, l'#Atalanta, cuce stasera sul petto dell'#Inter tre quarti di scudet… - Agato_Agato : La juve ai quarti dopo aver superato il Porto. Domani: - OiaServicesLtd : RT @Agimegitalia: #Scommesse calcio, #ChampionsLeague: contro il #Porto su #Betaland #Juventus ai quarti a quota 1,59 @Betaland_it https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve quarti

Corriere dello Sport.it

...in casain vista della sfida contro il Porto: si tratta di Cuadrado e Bentancur, al momento out causa Covid. In caso di giallo, dunque, il colombiano salterebbe l'eventuale andata deiIn caso di insuccesso stasera, non potrebbe bastare la Supercoppa - e nemmeno eventualmente la Coppa Italia - a cambiare volto alla stagione della: senzadi Champions e senza scudetto, ...Commenta per primo Sono due i diffidati in casa Juve in vista della sfida contro il Porto: si tratta di Cuadrado e Bentancur, al momento out causa Covid. In caso di giallo, dunque, il colombiano salte ...Nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, la Roma ospita allo Stadio Olimpico lo Shakhtar Donetsk. Per quattordici volte i giallorossi hanno disputato questa fase ...