Il piano vaccini per arrivare a 60 milioni di dosi (Di martedì 9 marzo 2021) È un obiettivo realistico quello a cui punta il Governo in materia di vaccini anti-Covid, cioè 60 milioni di somministrazioni entro fine giugno? “Come ha detto Draghi, bisogna promettere quello che si può fare” quindi “penso che non si debbano dare aspettative alle persone”, del tipo “in 3 mesi vacciniamo 50-60 milioni” di cittadini. Richiama al realismo Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di microbiologia dell’ateneo cittadino, intervenuto ad ‘Agorà’ su Rai3. Per capire quali sono i traguardi realmente raggiungibili, “bisogna anche vedere cosa hanno fatto gli altri – ha precisato l’esperto – L’Inghilterra ha immunizzato 20 milioni di persone in 3 mesi e mezzo” e per farlo “ha usato tutto quello che poteva usare: medici di ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) È un obiettivo realistico quello a cui punta il Governo in materia dianti-Covid, cioè 60di somministrazioni entro fine giugno? “Come ha detto Draghi, bisogna promettere quello che si può fare” quindi “penso che non si debbano dare aspettative alle persone”, del tipo “in 3 mesiamo 50-60” di cittadini. Richiama al realismo Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di microbiologia dell’ateneo cittadino, intervenuto ad ‘Agorà’ su Rai3. Per capire quali sono i traguardi realmente raggiungibili, “bisogna anche vedere cosa hanno fatto gli altri – ha precisato l’esperto – L’Inghilterra ha immunizzato 20di persone in 3 mesi e mezzo” e per farlo “ha usato tutto quello che poteva usare: medici di ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #8marzo, Draghi: 'La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l’accelerazione del piano dei vaccini, un… - gennaromigliore : Vaccini, riforme e piano per la parità di genere. Il Presidente #Draghi fissa le priorità per uscire dalla pandemia… - RobertoBurioni : Il ritardo nelle vaccinazioni dell'EU è una pagina nera nella storia dell'Unione, che costerà tanti morti evitabili… - DISOSS : Chiaro ? - ispettoremax : RT @LineaCondivisa: ?? Altro che modello Liguria, il piano vaccinale che parte oggi è in piena confusione. #sanità #salute #sicurezza #vacci… -