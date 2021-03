Fedez risponde alle accuse sul televoto a Sanremo

(Di martedì 9 marzo 2021) Ospite a Domenica In con Francesca Michielin,si è tolto qualche sassolino dalla scarpa ed ha parlato delle polemiche nate dalincitato dalla moglie Chiara Ferragni. Ecco quello che ha detto.durante il famoso programma Rai Domenica In ha parlato in diretta tv delle polemiche che dopo la finale lo hanno investito. Secondo l’opinione di molti sarebbe stato ingiusto infatti che la moglie Chiara Ferragni abbia incitato i numerosi followers a votare per il marito. Ecco che cosa ha risposto il noto rapper milanese., emozioni in primo piano “Ci avete regalato un momento molto bello, molto intenso. Io mi sono anche emozionata vedendolo“, confessa Mara Venier all’entrata sul palco die Francesca Michielin per il consueto speciale ...

Advertising

infoitcultura : Sanremo, Fedez risponde alle polemiche per l'appello della Ferragni: «Cosa vi aspettavate da mia moglie?» - infoitcultura : Fedez: 'Ora basta' e risponde alle polemiche sull'endorsement della moglie - infoitcultura : Sanremo, Fedez risponde al Codacons: “È mia moglie, cosa vi aspettavate?” - Andiap04 : RT @Chiara_Bonati: “Guardiamo quello che hanno fatto questi due ragazzi quando hanno sfruttato il loro nome per aiutare chi aveva bisogno d… - princesspark258 : MA FEDEZ CHE PENSA DI AVER INVITATO ORIETTA BERTI NELLA LIVE DI INSTA MA GLI RISPONDE UNX CHE HA UNA FP SU ORIETTA… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez risponde

Cosa succede?alla polemica del televoto: 'Niente effetto Ferragni' Ospite oggi a Domenica In come tutti i concorrenti in gara,ha potuto esibirsi insieme a Francesca e avere il ...La stessa che ha premiato Ermal Meta con un brillante terzo posto, dopo i Maneskin e la coppiae Francesca Michielin. Il cantante non ha tardato a far recapitare la sua risposta al rapper ...SANREMO. Alla chiamata alle armi di Chiara Ferragni, a sostegno del marito e di Francesca Michielin in gara al festival di Sanremo hanno risposto in tanti. Sull’onda del televoto, il duo Fedez-Michiel ...I Maneskin hanno vinto il Festival di Sanremo 2021. Dopo poche ore di sonno, la band romana composta dal cantante Damiano, la bassista Victoria, il chitarrista Thomas e il batterista Ethan, ...