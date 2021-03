Dolce & Gabbana fa causa a una pagina Instagram: chiesti più di 3 milioni di euro (Di martedì 9 marzo 2021) Dolce & Gabbana, il noto brand di alta moda italiana, avrebbe fatto causa a una pagina Instagram chiedendo un risarcimento che equivale a più di 3 milioni di euro. Il motivo? Ve lo spieghiamo qui sotto. Nel 2014 Tony Liu e Lindesy Schulyer aprirono un profilo Instagram chiamato Diet Prada. Lo scopo era quello di smascherare ipotetici plagi da parte degli stilisti, oltre che parlare di moda. Nel 2018, poi, l’account di Diet Prada aveva reso pubblici alcuni screenshot compromettenti non solo per Dolce & Gabbana, ma anche per Stefano Gabbana in persona. Perché? Il noto brand di alta moda, all’epoca, aveva deciso di creare degli spot che però il popolo cinese ... Leggi su trendit (Di martedì 9 marzo 2021), il noto brand di alta moda italiana, avrebbe fattoa unachiedendo un risarcimento che equivale a più di 3di. Il motivo? Ve lo spieghiamo qui sotto. Nel 2014 Tony Liu e Lindesy Schulyer aprirono un profilochiamato Diet Prada. Lo scopo era quello di smascherare ipotetici plagi da parte degli stilisti, oltre che parlare di moda. Nel 2018, poi, l’account di Diet Prada aveva reso pubblici alcuni screenshot compromettenti non solo per, ma anche per Stefanoin persona. Perché? Il noto brand di alta moda, all’epoca, aveva deciso di creare degli spot che però il popolo cinese ...

