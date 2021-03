Djamila ha 25 anni e da orfana aiuta gli invisibili | come lo è stata lei

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 marzo 2021) Lei stessa senza genitori e prima ospite dell’trofio gestito dalla “Fraternità Nostra Signora”,ha creato un’associazione che si occupa di alleviare la solitudine di quanti vivono ciò che lei ha sofferto per. Detta opera, per il suo peculiare servizio ai poveri: scuola, dispensario e casa per i senza famiglia, è stato protetto dai vicini durante l’attacco a istituzioni ‘cristiane’ nel 2015.non ha dimenticato quanto ha ricevuto da questa opera, inserita nel quartiere di Bani Fandou 2 a Niamey. La ferita che l’ha accompagnata nei corso deglinon si è mai rimarginata el’ha trasformata in un solco nel quale sta seminando qualcosa che assomiglia alla speranza. Con altre persone ha fondato un’associazione che in lingua haussa significa appunto ...