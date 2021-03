Covid, Segre: “E’ una guerra, piango per gli anziani che sono morti soli” (Di martedì 9 marzo 2021) “Io sono una persona normale, una cittadina come gli altri. Cosa posso dire di sensato davanti a un numero così impressionante? sono attonita. La cifra simbolica dei centomila morti è una tappa spaventosa, lascia sbalorditi, soprattutto perché le vittime di questa guerra feroce sono state causate da un nemico invisibile”. Lo ha affermato la senatrice a vita Liliana Segre in un’intervista al quotidiano ‘La Repubblica’. “Quello che mi ha stupito è stata l’incapacità assoluta del mondo di affrontare e di sconfiggere questo nemico invisibile, che muta e che cambia in continuazione, come se volesse spiazzarci, dirci tutta la nostra impotenza – ha aggiunto Segre – Nelle guerre moderne il mondo ha cercato e trovato le armi per combattere, armi di precisione, estremamente ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 marzo 2021) “Iouna persona normale, una cittadina come gli altri. Cosa posso dire di sensato davanti a un numero così impressionante?attonita. La cifra simbolica dei centomilaè una tappa spaventosa, lascia sbalorditi, soprattutto perché le vittime di questaferocestate causate da un nemico invisibile”. Lo ha affermato la senatrice a vita Lilianain un’intervista al quotidiano ‘La Repubblica’. “Quello che mi ha stupito è stata l’incapacità assoluta del mondo di affrontare e di sconfiggere questo nemico invisibile, che muta e che cambia in continuazione, come se volesse spiazzarci, dirci tutta la nostra impotenza – ha aggiunto– Nelle guerre moderne il mondo ha cercato e trovato le armi per combattere, armi di precisione, estremamente ...

