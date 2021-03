Covid, aiuti per 60 mln $ dagli Usa: alla Campania cinque respiratori polmonari di ultima generazione (Di martedì 9 marzo 2021) Gli Stati Uniti hanno donato alla Regione Campania cinque respiratori di ultima generazione per la lotta contro il Covid-19. La donazione, che arriva attraverso la Missione Diplomatica Usa in Italia e l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid), fa parte del pacchetto complessivo di assistenza di 60 milioni di dollari approvato dal governo statunitense a sostegno dell’Italia. “Questa donazione è un’ulteriore prova dell’incrollabile e storica amicizia che ci lega – dichiara Mary Avery, Console Generale Usa a Napoli-. Gli Stati Uniti restano al fianco dei nostri amici e alleati, soprattutto quando occorre uno sforzo comune di fronte a sfide globali. Oggi siamo orgogliosi di poter offrire il nostro contributo a Napoli e a tutta la ... Leggi su ildenaro (Di martedì 9 marzo 2021) Gli Stati Uniti hanno donatoRegionediper la lotta contro il-19. La donazione, che arriva attraverso la Missione Diplomatica Usa in Italia e l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid), fa parte del pacchetto complessivo di assistenza di 60 milioni di dollari approvato dal governo statunitense a sostegno dell’Italia. “Questa donazione è un’ulteriore prova dell’incrollabile e storica amicizia che ci lega – dichiara Mary Avery, Console Generale Usa a Napoli-. Gli Stati Uniti restano al fianco dei nostri amici e alleati, soprattutto quando occorre uno sforzo comune di fronte a sfide globali. Oggi siamo orgogliosi di poter offrire il nostro contributo a Napoli e a tutta la ...

