Covid: a Bergamo 275 positivi sugli oltre 4mila della Lombardia, 63 i decessi (Di martedì 9 marzo 2021) Sono 275 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 4.084 in tutta la Lombardia a fronte di 47.619 tamponi effettuati (l’8,5%). La maggior parte dei contagi si concentrano sempre tra le province di Milano (1.056) e Brescia (729). A livello regionale il saldo delle terapie intensive segna un +14. I decessi sono invece 63, i guariti dimessi 1.807. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 47.619 (di cui 30.006 molecolari e 17.613 antigenici) totale complessivo: 7.050.291 – i nuovi casi positivi: 4.084 (di cui 116 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 529.166 (+1.807), di cui 4.502 dimessi e 524.664 guariti – in terapia intensiva: 611 (+14) – i ricoverati non in terapia intensiva: 5.416 (+216) – i decessi, totale ... Leggi su bergamonews (Di martedì 9 marzo 2021) Sono 275 i nuovial-19 in provincia di, 4.084 in tutta laa fronte di 47.619 tamponi effettuati (l’8,5%). La maggior parte dei contagi si concentrano sempre tra le province di Milano (1.056) e Brescia (729). A livello regionale il saldo delle terapie intensive segna un +14. Isono invece 63, i guariti dimessi 1.807. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 47.619 (di cui 30.006 molecolari e 17.613 antigenici) totale complessivo: 7.050.291 – i nuovi casi: 4.084 (di cui 116 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 529.166 (+1.807), di cui 4.502 dimessi e 524.664 guariti – in terapia intensiva: 611 (+14) – i ricoverati non in terapia intensiva: 5.416 (+216) – i, totale ...

Advertising

melinacugliari : RT @ChiodiDonatella: #COVID19: UN ANNO DAL #LOCKDOWN UN PAESE IN GINOCCHIO #CENTOMILA MORTI #ITALIA MAGLIA NERA. 'QUALCUNO DEVE PAGARE'. #… - Yogaolic : RT @webecodibergamo: Covid, a Bergamo 275 nuovi positivi Lombardia, +4.084, 63 decessi - webecodibergamo : Covid, a Bergamo 275 nuovi positivi Lombardia, +4.084, 63 decessi - susydigennaro : RT @napolimagazine: A BERGAMO - Inaugurazione del 'Bosco della Memoria' alla presenza di Draghi, in ricordo delle vittime del Covid al Parc… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: A BERGAMO - Inaugurazione del 'Bosco della Memoria' alla presenza di Draghi, in ricordo delle vittime del Covid al Parc… -