Clooney | i marmi del Partenone vanno restituiti alla Grecia Una disputa che dura da due secoli

(Di martedì 9 marzo 2021) “Idelcustoditi dal British Museum di Londra devono essere“. La star di Hollywood Georgesi pronuncia sulla secolare contesa dei cosiddetti ‘Elgin’, auspicando il loro ritorno ad Atene. L’attore statunitense si era già espresso a proposito nel 2014, dopo aver girato il film “Monuments Men“, ed ora è ritornato sulla spinosa questionente una visita in. Se le sue dichiarazioni nel 2014 avevano attirato l’ira di Boris Johnson, allora sindaco di Londra, gli erano valse anche l’amicizia dell’avvocato Amal Alamuddin. Che avrebbe finito per sposare pochi anni dopo. Iarrivarono a Londra grazie al conte di Elgin Lasi prepara a ...

La Sicilia

(Adnkronos) - L'impegno del Premio Oscar è stato elogiato dall'attrice sudafricana naturalizzata inglese Janet Suzman, presidente del Comitato britannico per la riunificazione delle sculture del Parte ...
George Clooney interviene sui marmi Elgin, supportando la causa della Grecia: anche secondo il popolare attore devono essere restituiti.