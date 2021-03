Camorra, arrestati quattro uomini del clan Mazzarella (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – quattro pregiudicati legati al clan camorristico Mazzarella sono stati arrestati dalla Squadra mobile di Napoli al termine delle indagine coordinate dalla DDA su due intimidazioni a colpi di arma due fuoco avvenute il 2 gennaio 2020 nel Rione Luzzatti, in via Gaetano Bruno e via Nicola Fraggianni, a Napoli. Si tratta di Salvatore Nunziata, 50 anni, Andrea Nunziata, 49, Carlo Nunziata, 22, e Andrea, 19. I quattro sono stati individuati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –pregiudicati legati alcamorristicosono statidalla Squadra mobile di Napoli al termine delle indagine coordinate dalla DDA su due intimidazioni a colpi di arma due fuoco avvenute il 2 gennaio 2020 nel Rione Luzzatti, in via Gaetano Bruno e via Nicola Fraggianni, a Napoli. Si tratta di Salvatore Nunziata, 50 anni, Andrea Nunziata, 49, Carlo Nunziata, 22, e Andrea, 19. Isono stati individuati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Camorra, arrestati quattro uomini del clan Mazzarella ** - antzanza : PER UN PARTITO CHE HA UNA PERCENTUALE ALTISSIMA DI INDAGATI E ARRESTATI PER MAFIA, NDRANGHETA ,CAMORRA... UNA COSA… - Sicanos1 : @juvemyheart @Raffael31870221 @CapitanHarlok6 @GiorgiaMeloni Egregia Sig. Meloni non entro nel merito di questa vic… - PetrazzuoloF : RT @salvatore_san9: @FratellidItalia Vabbè, ma anche se fosse illegale? Ad alcuni membri di Fdi la criminalità piace, si pensi a tutti gli… -