Calciomercato Milan | Pellegatti | “Otavio interessa ai rossoneri” | News

Advertising

SkySport : Rinnovo Donnarumma, il Milan lavora a due soluzioni - sportli26181512 : Donnarumma, dall'Inghilterra: nel suo futuro c'è il PSG: Stando a quanto riportato dal Daily Express, il futuro di… - lindanapoli_ : RT @MilanNewsit: Donnarumma, dall'Inghilterra: nel suo futuro c'è il PSG - MilanNewsit : Donnarumma, dall'Inghilterra: nel suo futuro c'è il PSG - gargantuuuu : RT @cmdotcom: #Milan, #Ibrahimovic e #Calhanoglu da un tatuatore a Gallarate: è polemica -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Gallarate non è lontano da Milanello, dove ilsi allena, ma è chiaro che i due non ci siano andati per motivi lavorativi.Negli anni mi volevanoe la Juve, ma ho scelto l'Inter perché l'amavo da sempre. E' stato un grande onore rappresentare quella maglia. Ho cercato di farlo nel modo migliore, non so se ci sono ...Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: Con il rinnovo che tarda ad arrivare, il PSG sta provando ad avviare una trattativa con Raiola per Donnarumma ...Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Lovato, difensore del Verona, è finito sul taccuino della Roma: su di lui c'è anche l'interesse del Milan ...