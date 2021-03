Beach volley | World Tour 2021 Doha Menegatti Orsi Toth ko | serve l’impresa per restare in gara

(Di martedì 9 marzo 2021) Terza sfida e terza sconfitta in carriera per Martae Viktoriacontro le statunitensi Stockman/Kolinske che, nella semifinale del girone preliminare, hanno battuto 2-0 le azzurre, costringendole ad un terribile scontro per l’accesso alla seconda fase contro le fortissime brasiliane Agatha/Duda, sconfitte a sorpresa dalle russe Bocharova/Ganenko, al debutto nelhanno offerto una prova a due volti: buona nel primo set, quando hanno ceduto soltanto nel finale con il punteggio di 21-19, meno positiva nel secondo quando da subito si sono trovate a dover rincorrere le rivali (sotto 10-6) e non sono riuscite più a raddrizzare la situazione: 21-17. La sorpresa è arrivata, appunto, nell’altra semifinale del ...

Riparte con il torneo 4 stelle del World Tour in programma tutta questa settimana, fino al giorno delle finali che sarà venerdì, il beach volley di alto livello targato FIVB. Riparte ufficialmente la stagione internazionale dello sport su sabbia per eccellenza, dopo l'anno di stop causato dalla pandemia legata al Covid - 19. Solo ... Le gare di beach volley femminile sono da sempre fra le più seguite. E purtroppo non è parità di genere.