Atletico Madrid, Simeone: "Rigore negato al Real Madrid? Il VAR sta diventando decisivo" (Di martedì 9 marzo 2021) Pareggio nel derby di Madrid tra Atletico e Real.Nello scorso turno di Liga i Colchoneros hanno impattato con i blancos, al gol siglato da Luis Suarez ha risposto una rete nel finale di Benzema. Agli uomini di Zidane è anche stato negato un calcio di Rigore che il VAR ha cancellato, proprio su tale episodio è tornato Diego Simeone."Credo che siano pronti per ricevere critiche come allenatori, giocatori e dirigenti. Credo ancora che il VAR sia stato introdotto per migliorare ed essere più equo in tutte le situazioni. Poi ci sono persone che lavorano quotidianamente per migliorare questo e mi piace".

