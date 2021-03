Amici Specials, Deddy ha una dedica speciale per Rosa (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo una prima parte dedicata al gioco obbligo verità, che ha visto Maria de Filippi molto divertita dal gioco e dalle domande dei ragazzi, è arrivato il momento di una parte più seria. Nel secondo episodio di Amici Specials trasmesso in piattaforma su Amazon Prime Video, Maria ha chiesto ai ragazzi di parlare di quello che è stato il percorso ma anche delle paure in vista della fase serale. Nel video viene specificato che questa parte è stata registrata praticamente poche ore prima che i ragazzi conoscessero il meccanismo per la fase di accesso al serale. Come avevamo già visto ieri nel day time, Deddy era quasi sicuro di non poter arrivare al serale, si sentiva infatti sempre giudicato dagli altri, in particolare dai suoi compagni. Ma era molto felice di sapere che Rosa ha già la maglia gold! A poche ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo una prima parteta al gioco obbligo verità, che ha visto Maria de Filippi molto divertita dal gioco e dalle domande dei ragazzi, è arrivato il momento di una parte più seria. Nel secondo episodio ditrasmesso in piattaforma su Amazon Prime Video, Maria ha chiesto ai ragazzi di parlare di quello che è stato il percorso ma anche delle paure in vista della fase serale. Nel video viene specificato che questa parte è stata registrata praticamente poche ore prima che i ragazzi conoscessero il meccanismo per la fase di accesso al serale. Come avevamo già visto ieri nel day time,era quasi sicuro di non poter arrivare al serale, si sentiva infatti sempre giudicato dagli altri, in particolare dai suoi compagni. Ma era molto felice di sapere cheha già la maglia gold! A poche ...

