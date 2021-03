Almeno 98 persone sono morte nelle esplosioni a Bata, in Guinea Equatoriale (Di martedì 9 marzo 2021) Almeno 98 persone sono morte nelle esplosioni di domenica a Bata, in Guinea Equatoriale: è più del triplo dei morti che erano stati comunicati inizialmente. Secondo il presidente del paese, Teodoro Obiang Nguema, le esplosioni sarebbero state causate dalla gestione Leggi su ilpost (Di martedì 9 marzo 2021)98di domenica a, in: è più del triplo dei morti che erano stati comunicati inizialmente. Secondo il presidente del paese, Teodoro Obiang Nguema, lesarebbero state causate dalla gestione

Ultime Notizie dalla rete : Almeno persone Covid, centomila vittime: una strage come in guerra. Un anno fa l'inizio del lockdown Invece non è andata bene, almeno finora. Quei centomila morti vorrebbero urlarlo, ma non possono. Il Covid non è una malattia normale: ha rubato centomila persone, soprattutto anziani, che non ...

Elisa Di Francisca: 'Sopravvissuta alle violenze di un uomo, ho amato una mia compagna di squadra' Ne ho parlato con pochissime persone, ma il dolore lo provi comunque, mi ha fatto molto male, è un pensiero che torna'. 'C'è stato un momento in cui ho avuto il rigetto degli uomini, almeno di quelli ...

Almeno 98 persone sono morte nelle esplosioni a Bata, in Guinea Equatoriale Il Post Si accelera sulla vaccinazione TORONTO - Vaccinare almeno 9 milioni di persone in Ontario entro luglio. È questo il nuovo ambizioso piano del governo provinciale, che ha rivisto la tempistica della road map che dovrà portare all’im ...

Multe anti covid a 12 persone ma trovato anche hashish Multe anticovid e droga sequestrata da parte dei carabinieri della compagnia di Fano. Il primo controllo è stato fatto a Colli al Metauro, dove i militari hanno fermato una Jeep con tre ragazzi a bord ...

