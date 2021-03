Allerta meteo a Lazio da oggi alle prossime 12/18 ore: rischio nubifragi (Di martedì 9 marzo 2021) Pioggia abbondante e temporali, con rischio nubifragi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio a partire dal primo pomeriggio di oggi, martedì 9 marzo e per le successive 12-18 ore. Il dipartimento della Protezione Civile regionale ha emesso allerta meteo gialla per criticità idrogeologica e idraulica. allerta meteo a Roma da oggi, Leggi su periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021) Pia abbondante e temporali, consono le previsioni dela Roma e nela partire dal primo pomeriggio di, martedì 9 marzo e per le successive 12-18 ore. Il dipartimento della Protezione Civile regionale ha emessogialla per criticità idrogeologica e idraulica.a Roma da

