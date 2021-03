Ag Osimhen | “Gli è capitato di tutto | ora vuole solo la Champions”

(Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Nell’ultima gara di campionato finalmente è tornato al gol l’attaccante nigeriano Victor. Un grande messaggio alla tifoseria e soprata Rino Gattuso che farà affidamento su di lui anche nelle prossime giornate. Covid, infortuni, polemiche. Domenica si è lasciatoalle spalle ed ha segnato uno dei suoi gol in rapidità. Questo è ciò che deve fare un centravanti del suo calibro pagato una cifra astronomica. Queste le parole dell’agente Roberto Calenda a Radio Marte: “Ho sentito tante cose nell’ultimo periodo, il ragazzo è stato fuori tanto tempo. Gli è successo die di più ma lui non è mai andato via, è sempre stato presente a Napoli e ha cercato di fare il meglio per il Napoli.aiutare il Napoli ed è il suo obiettivo principe. ...

... nella prima occasione dall'inizio del 2021 in cuiazzurri non devono fare i conti con impegni ... Il recupero dell'esperto difensore greco si aggiunge a quelli di Mertens e, che a distanza ...è stato via per molto poichéè successo qualunque cosa, ma ha sempre fatto del suo meglio per il Napoli. Spero che da ora sia più fortunato e possa giocare di più.' Calenda parla anche ...Fernando Llorente, ex attaccante del Napoli, passato all'Udinese durante l'ultima finestra di mercato invernale, è intervenuto a “Udinese Tonight” ...Il goal in Napoli-Bologna ha ridato fiducia a Osimhen, il procuratore conferma: "Gli è successo di tutto, spero possa avere più fortuna".