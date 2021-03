A Golfo Aranci fissata la data per la vaccinazione degli ultraottantenni

(Di martedì 9 marzo 2021) (Visited 82 times, 110 visits today) Notizie Simili: Tamponi e test, le armi per scovare il coronavirus… A Loiri Porto San Paolo partono le vaccinazioni anti… Monti si prepara per i ...

Advertising

PressSardegna : 09/03/2021 vigili del fuoco di Sassari. La sala operativa dei 115 intorno alle 08:35 è stata allertata per un incid… - cagliaripad : Esce fuori strada con l’auto, che si ribalta sulla SP 82 Olbia – Golfo Aranci: un ferito - zazoomblog : A Golfo Aranci led a risparmio energetico per la nuova illuminazione - #Golfo #Aranci #risparmio #energetico - Az6730847262 : @Cherye60263984 Capo Figaro, Cala Moresca, Golfo Aranci posto meraviglioso ?? - Regina_Scorpyon : Salviamo la costa di Golfo Aranci - Firma la petizione! -

Ultime Notizie dalla rete : Golfo Aranci

si parte il 17 marzo. Aè stata fissata la data per l'inizio della vaccinazione anti Covid degli over 80. L'appuntamento sarà mercoledì 17 marzo dalle ore 9 nella nostra ...Olbia . La sala operativa del 115 stamane intorno alle è stata allertata per un incidente stradale sulla SP82 Olbia. Sul posto è subito stata inviata la squadra del distaccamento cittadino dei Vigili del Fuoco che ha provveduto a collaborare con il 118 per le prime cure mediche al conducente dell'...GOLFO ARANCI. Incidente stamani 9 marzo sulla strada provinciale 82 Olbia-Golfo Aranci. Il conducente di una Fiat Panda ha perduto il controllo dell'auto all'uscita di una curva prima del bivio della ...Forse la perdita di aderenza alla strada, dovuta all'asfalto viscido per la pioggia, potrebbe essere la causa di un incidente avvenuto questa mattina intorno alle 8:30 sulla strada Olbia-Golfo Aranci ...