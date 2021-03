Valle Sacco, Mattia: bene studio effetti inquinamento su gravidanza (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma – “Dalla Valle del Sacco un importante intervento di monitoraggio sugli effetti inquinanti nelle donne in gravidanza con il Progetto ‘Coorte dei nati’ nei 19 Comuni inclusi nel Sito di Interesse Nazionale.” “Il progetto rappresenta un ulteriore passo in avanti per dare nuova vita a una terra che ha sofferto troppo a causa dell’inquinamento ambientale. Con questa iniziativa mettiamo al centro le persone e il diritto fondamentale alla salute, facendo luce in particolare sull’impatto dei fattori inquinanti sulla salute riproduttiva delle donne.” “Un’occasione per avere informazioni preziose sui fattori di rischi e sugli effetti a lungo termine sulla popolazione che sara’ utile in altri contesti analoghi considerando che l’intervento che parte dal Lazio e’ apripista a livello ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma – “Dalladelun importante intervento di monitoraggio sugliinquinanti nelle donne incon il Progetto ‘Coorte dei nati’ nei 19 Comuni inclusi nel Sito di Interesse Nazionale.” “Il progetto rappresenta un ulteriore passo in avanti per dare nuova vita a una terra che ha sofferto troppo a causa dell’ambientale. Con questa iniziativa mettiamo al centro le persone e il diritto fondamentale alla salute, facendo luce in particolare sull’impatto dei fattori inquinanti sulla salute riproduttiva delle donne.” “Un’occasione per avere informazioni preziose sui fattori di rischi e suglia lungo termine sulla popolazione che sara’ utile in altri contesti analoghi considerando che l’intervento che parte dal Lazio e’ apripista a livello ...

