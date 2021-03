Vaccino Lazio, via alle prenotazioni per le classi 1944 e ?45: si parte domani, ecco il calendario (Di lunedì 8 marzo 2021) Via alle vaccinazioni per gli over 70 nel Lazio. A dare l'annuncio, l'assessore regionale alla Salute Alessio D'Amato. Il contagio corre e non si può perdere tempo. Le dosi a... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 8 marzo 2021) Viavaccinazioni per gli over 70 nel. A dare l'annuncio, l'assessore regionale alla Salute Alessio D'Amato. Il contagio corre e non si può perdere tempo. Le dosi a...

Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si vaccinerà domani all'ospedale Spallanzani di Roma. Il capo del… - agorarai : 'La vera differenza che dovremmo analizzare, e non si riesce a farlo, è quella tra le Regioni. Nel Lazio, ho prenot… - TgLa7 : = #Vaccino, #Lazio: da mezzanotte prenotazioni per gli over 70 - fisco24_info : Mattarella si vaccina oggi allo Spallanzani di Roma: Il capo dello Stato ha 79 anni e rientra nelle tempistiche vac… - giuliog : RT @SaluteLazio: #Vaccini Anti Covid-19 Nei prossimi giorni potranno accedere alla prenotazione del vaccino i cittadini del Lazio apparten… -