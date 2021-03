UFFICIALE – Parma, addio a un dirigente: «Ma l’amore prosegue» (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Parma ha annunciato l’addio dl dirigente Luca Carra: il comunicato UFFICIALE del club e le dichiarazioni dell’ex responsabile dell’Area Ricavi COMUNICATO – «Il Parma Calcio 1913 comunica che non proseguirà il rapporto di collaborazione con il dirigente Luca Carra, già consigliere delegato della società sino al Settembre 2020 e successivamente responsabile dell’Area Ricavi. A Luca, che ha contribuito negli anni alla rinascita del Parma Calcio culminata nel ritorno in Serie A, va il ringraziamento e l’abbraccio di tutto il Parma Calcio e un caloroso in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera». DICHIARAZIONI – «Finisce per me un viaggio iniziato più di cinque anni fa, fatto di tante difficoltà ma anche di momenti magici e di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Ilha annunciato l’dlLuca Carra: il comunicatodel club e le dichiarazioni dell’ex responsabile dell’Area Ricavi COMUNICATO – «IlCalcio 1913 comunica che non proseguirà il rapporto di collaborazione con ilLuca Carra, già consigliere delegato della società sino al Settembre 2020 e successivamente responsabile dell’Area Ricavi. A Luca, che ha contribuito negli anni alla rinascita delCalcio culminata nel ritorno in Serie A, va il ringraziamento e l’abbraccio di tutto ilCalcio e un caloroso in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera». DICHIARAZIONI – «Finisce per me un viaggio iniziato più di cinque anni fa, fatto di tante difficoltà ma anche di momenti magici e di ...

