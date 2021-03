Tutte le volte che uccisero Maradona (Di lunedì 8 marzo 2021) Ha ragione Manu Chao: “Si yo fuera Maradona viviría como él”. Se fossi Maradona, vivrei come lui. Se fossi stato Maradona, avrei vissuto come lui, poiché Diego se n’è andato il 25 novembre scorso e il verbo chiede di essere coniugato al passato, un passato che non passa, un passato che ritorna nelle pagine di Maurizio Crosetti “Quando uccisero Maradona. L’incredibile morte del più grande calciatore di tutti i tempi”, edito da Piemme. Quella morte, l’inviato di “Repubblica”, me la portò in casa, me la mise davanti agli occhi lucidi, facendomi respirare l’aria di Buenos Aires, la pioggia di Buones Aires, l’odore acre del luogo che aveva dato la vita e la morte a un bambino prodigio, a un adulto discusso, a un campione infinito. Crosetti andò in Argentina per deporre un fiore sulla tomba di Diego, per ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 marzo 2021) Ha ragione Manu Chao: “Si yo fueraviviría como él”. Se fossi, vivrei come lui. Se fossi stato, avrei vissuto come lui, poiché Diego se n’è andato il 25 novembre scorso e il verbo chiede di essere coniugato al passato, un passato che non passa, un passato che ritorna nelle pagine di Maurizio Crosetti “Quando. L’incredibile morte del più grande calciatore di tutti i tempi”, edito da Piemme. Quella morte, l’inviato di “Repubblica”, me la portò in casa, me la mise davanti agli occhi lucidi, facendomi respirare l’aria di Buenos Aires, la pioggia di Buones Aires, l’odore acre del luogo che aveva dato la vita e la morte a un bambino prodigio, a un adulto discusso, a un campione infinito. Crosetti andò in Argentina per deporre un fiore sulla tomba di Diego, per ...

