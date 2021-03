Tavecchio | “Avevo fatto tanto per le donne Il tempo è galantuomo”

(Di lunedì 8 marzo 2021) Carlo, presidente del CR Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti ed ex presidente della Figc, è intervenuto a “La politica nel pallone” in onda su Rai Gr Parlamento. “Il. Io portai la nazionale femminile in Cina e Corea come un fiore all’occhiello.coniato uno slogan importante, ‘L’altra metà del calcio’: è stato abbandonato ma penso sia importante ricordarlo”, ha dichiarato. Che ha poi concluso: “Dal momento in cui ho lasciato la Dilettanti ci sono stati dei passaggi tecnici, un cambiamento totale che dal punto di vista operativo dà meno visibilità di prima alle”. SportFace.

Intervista: sul suo operato da presidente della Figc 'Abbiamo preso un gol dalla Svezia ... Io avevo fatto di tutto per trattenere Antonio, avevo coinvolto lo sponsor, la Puma, ma lui aveva un'... Oggi però è tornato in campo e a 77anni è diventato il presidente del Comitato Regionale ... La storia delle donne e quel rapporto -non- complicato con il calcio parte da una frase. Noi siamo in questo momento protesi a dare una dignità anche sotto l'aspetto estetico della donna nel calcio.