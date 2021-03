Sonego-Fritz in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Doha 2021 (Di lunedì 8 marzo 2021) Il primo turno dell’Atp 250 di Doha 2021 proporrà lo scontro tra Lorenzo Sonego e Taylor Fritz, valido come esordio di entrambi i giocatori. L’azzurro dovrà affrontare l’ostico statunitense, abile sul veloce e dotato di un servizio potenzialmente devastante: sfida complessa, ma alla portata di Sonego, cresciuto esponenzialmente negli ultimi tempi. La sfida andrà in scena lunedì 8 marzo, come secondo incontro sul Campo A, a partire dalle ore 12.30 (dopo Basilashvili-Millman). SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti dell’evento e potrà proporlo in diretta televisiva, con live streaming fruibile tramite il sito ufficiale e la pagina Facebook dell’emittente televisiva citata. Anche se non dei campi secondari, motivo ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) Il primo turno dell’Atp 250 diproporrà lo scontro tra Lorenzoe Taylor, valido come esordio di entrambi i giocatori. L’azzurro dovrà affrontare l’ostico statunitense, abile sul veloce e dotato di un servizio potenzialmente devastante: sfida complessa, ma alla portata di, cresciuto esponenzialmente negli ultimi tempi. La sfida andrà in scena lunedì 8 marzo, come secondo incontro sul Campo A, a partire dalle ore 12.30 (dopo Basilashvili-Millman). SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti dell’evento e potrà proporlo intelevisiva, con livefruibile tramite il sito ufficiale e la pagina Facebook dell’emittente televisiva citata. Anche se non dei campi secondari, motivo ...

