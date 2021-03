Short track, Mondiali 2021: Italia da sogno a Dordrecht. La conferma di Arianna Fontana e l’astro nascente Pietro Sighel (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di bilanci per la Nazionale Italiana dello Short track dopo i Mondiali sul ghiaccio di Dordrecht (Paesi Bassi). La rassegna continentale ha regalato alla selezione guidata dagli allenatori Frederic Blackburn e Assen Pandov un bottino di sei medaglie (1 argento e 5 bronzi), equamente distribuite tra entrambi i sessi. LA conferma DI Arianna Fontana La conferma si chiama Arianna Fontana. La campionessa valtellinese ha conquistato per la quarta volta in carriera una medaglia mondiale nell’overall (bronzo), raccogliendo poi un argento nei 500 metri e un terzo posto nella prova a squadre. La somma dei metalli porta a 17 podi Mondiali. Considerando anche le medaglie olimpiche (8), il ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di bilanci per la Nazionalena dellodopo isul ghiaccio di(Paesi Bassi). La rassegna continentale ha regalato alla selezione guidata dagli allenatori Frederic Blackburn e Assen Pandov un bottino di sei medaglie (1 argento e 5 bronzi), equamente distribuite tra entrambi i sessi. LADILasi chiama. La campionessa valtellinese ha conquistato per la quarta volta in carriera una medaglia mondiale nell’overall (bronzo), raccogliendo poi un argento nei 500 metri e un terzo posto nella prova a squadre. La somma dei metalli porta a 17 podi. Considerando anche le medaglie olimpiche (8), il ...

