Roger Federer, il ritorno del re (Di lunedì 8 marzo 2021) Roger Federer è tornato. Ancora una volta. Lo svizzero, fermo da più di un anno e reduce da un doppio intervento al ginocchio è pronto a regalare ai suoi tifosi e a tutti gli appassionati di tennis altre delizie, altri gesti sportivi e al contempo poetici, altre giocate incredibili. Con ben 20 Slam in bacheca, ormai alla soglia dei quarant’anni, Roger Federer potrebbe dire basta. Ma non lo fa, perché si diverte ancora, ha la stessa fame di vittorie di sempre e resta tra i migliori del circuito. E allora eccolo pronto per il suo ritorno in campo, a Doha, teatro scelto per l’ennesima replica di uno show sempre diverso nelle azioni, ma sempre lo stesso nelle emozioni. Australian Open 2020 - Roger Federer Peter Dovgan/UK Sports/SIPA / IPACosì il cammino nel torneo del ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 8 marzo 2021)è tornato. Ancora una volta. Lo svizzero, fermo da più di un anno e reduce da un doppio intervento al ginocchio è pronto a regalare ai suoi tifosi e a tutti gli appassionati di tennis altre delizie, altri gesti sportivi e al contempo poetici, altre giocate incredibili. Con ben 20 Slam in bacheca, ormai alla soglia dei quarant’anni,potrebbe dire basta. Ma non lo fa, perché si diverte ancora, ha la stessa fame di vittorie di sempre e resta tra i migliori del circuito. E allora eccolo pronto per il suoin campo, a Doha, teatro scelto per l’ennesima replica di uno show sempre diverso nelle azioni, ma sempre lo stesso nelle emozioni. Australian Open 2020 -Peter Dovgan/UK Sports/SIPA / IPACosì il cammino nel torneo del ...

