Programmi TV di stasera, martedì 9 marzo 2021. Su Rai1 «Non sono una signora» con Loredana Bertè

Loredana Bertè

Rai1, ore 21.25: A Grande Richiesta – Non sono una signora

E' dedicata a Loredana Bertè, la regina del rock italiano e grande interprete della musica italiana, nell'anno del suo 70° compleanno, la puntata "Non sono una signora" del ciclo A Grande Richiesta prodotto da Ballandi. Conduce Alberto Matano, per la direzione artistica di Massimo Romeo Piparo. Una serata tributo fatta non solo di grande musica e grandi interpreti, ma anche di racconto delle epoche che Loredana Bertè ha attraversato con il suo stile unico e sulle quali ha lasciato il segno, creando mode e tendenze. Le sue canzoni e le sue provocazioni si sono impresse nella storia e nella memoria di più generazioni.

