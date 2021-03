Myanmar, direttore ong: “Raid nelle case e spari sui dimostranti” (Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA – “In Myanmar, nella sola giornata di ieri, polizia ed esercito hanno arrestato oltre mille persone. Inoltre, sappiamo che un uomo è morto mentre era in custodia e questo conferma che stanno usando la tortura per punire i dissidenti“. Così all’agenzia Dire da Yangon il presidente di una organizzazione per i diritti umani locale che, per ragioni di sicurezza, chiede che non sia rivelata la sua identità. L’ong, sottolinea il responsabile, è attiva dai primi anni 2000 e ora sta svolgendo un ruolo delicato: raccoglie le informazioni sulle violenze e gli abusi che nel Paese proseguono dall’1 febbraio, quando l’esercito ha deposto il governo, generando proteste che proseguono in tutto il Paese. I dati vengono poi inviati al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Leggi su dire (Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA – “In Myanmar, nella sola giornata di ieri, polizia ed esercito hanno arrestato oltre mille persone. Inoltre, sappiamo che un uomo è morto mentre era in custodia e questo conferma che stanno usando la tortura per punire i dissidenti“. Così all’agenzia Dire da Yangon il presidente di una organizzazione per i diritti umani locale che, per ragioni di sicurezza, chiede che non sia rivelata la sua identità. L’ong, sottolinea il responsabile, è attiva dai primi anni 2000 e ora sta svolgendo un ruolo delicato: raccoglie le informazioni sulle violenze e gli abusi che nel Paese proseguono dall’1 febbraio, quando l’esercito ha deposto il governo, generando proteste che proseguono in tutto il Paese. I dati vengono poi inviati al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.

Advertising

MarghareteTrevi : RT @lanuovaBQ: ++ #MYANMAR ABBANDONATO IN NOME DEL #POLITICAMENTE #CORRETTO ++ La brutale #repressione dei militari birmani contro civili c… - gieffeci71 : RT @lanuovaBQ: ++ #MYANMAR ABBANDONATO IN NOME DEL #POLITICAMENTE #CORRETTO ++ La brutale #repressione dei militari birmani contro civili c… - salvatoredim : RT @lanuovaBQ: ++ #MYANMAR ABBANDONATO IN NOME DEL #POLITICAMENTE #CORRETTO ++ La brutale #repressione dei militari birmani contro civili c… - Gandalf1948 : RT @lanuovaBQ: ++ #MYANMAR ABBANDONATO IN NOME DEL #POLITICAMENTE #CORRETTO ++ La brutale #repressione dei militari birmani contro civili c… - lanuovaBQ : ++ #MYANMAR ABBANDONATO IN NOME DEL #POLITICAMENTE #CORRETTO ++ La brutale #repressione dei militari birmani contro… -