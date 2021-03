Minotti | “Al Milan conviene tifare Inter | lo scudetto ormai è una chimera”

Advertising

battitomilan7 : RT @giorgio_soll: @battitomilan7 @Stef_Marongiu Minotti ma va a cagare ?????? @SkySport Il Milan deve sperare che vinca l Inter... La. Juve ch… - PianetaMilan : #Minotti: 'Al @acmilan conviene tifare #Inter, lo scudetto ormai è una chimera' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - giorgio_soll : @battitomilan7 @Stef_Marongiu Minotti ma va a cagare ?????? @SkySport Il Milan deve sperare che vinca l Inter... La. J… - fcin1908it : Minotti: “È obbrobrio ma il Milan deve tifare Inter stasera e vi dico perché” - YBah96 : RT @marifcinter: Minotti: 'Il Milan dovrebbe tifare Inter perché sanno anche loro che lo scudetto è una chimera mentre con la vittoria dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Minotti Milan

Pianeta Milan

Sono tre le partite in onda alle 15: Sky Sport Serie A propone Verona -(ai microfoni ... Manchester City - Manchester United alle 17,30 su Sky Sport Uno con Massimo Marianella e Lorenzo...... Sky Sport 251) Telecronaca: Daniele Barone, commento: LorenzoUdinese - Sassuolo ore 18 (... Edoardo Testoni, commento: Giuseppe Bergomi Verona -ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport ...Da sabato 6 marzo, a lunedì 8 marzo, appuntamento con la Serie A, in campo per la ventiseiesima giornata del campionato 2020/2021. Sky ...Leggi su Sky Sport l'articolo Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari del 25° turno infrasettimanale ...