Milano, madre uccide la bimba di 2 anni. Poi chiama l’ex marito: “Tua figlia non esiste più” (Di lunedì 8 marzo 2021) Milano, 8 mar – Tragedia a Cisliano, comune nei pressi di Abbiategrasso, provincia di Milano: nella notte fra domenica 7 e lunedì 8 marzo una madre di 42 anni ha ucciso la bimba di due anni e poi si è inflitta alcune ferite. Lo riporta MilanoToday. “Tua figlia non esiste più” A dare l’allarme, scattato verso l’una di notte, è stato il padre della piccola ed ex marito della donna. L’uomo, 44 anni, ha chiamato il 112 raccontando di avere ricevuto una telefonata dalla ex moglie che gli aveva detto, testualmente, che «tua figlia non esiste più». I carabinieri hanno subito raggiunto l’abitazione della madre, ubicata in via Mameli. Dopo aver ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 8 marzo 2021), 8 mar – Tragedia a Cisliano, comune nei pressi di Abbiategrasso, provincia di: nella notte fra domenica 7 e lunedì 8 marzo unadi 42ha ucciso ladi duee poi si è inflitta alcune ferite. Lo riportaToday. “Tuanonpiù” A dare l’allarme, scattato verso l’una di notte, è stato il padre della piccola ed exdella donna. L’uomo, 44, hato il 112 raccontando di avere ricevuto una telefonata dalla ex moglie che gli aveva detto, testualmente, che «tuanonpiù». I carabinieri hanno subito raggiunto l’abitazione della, ubicata in via Mameli. Dopo aver ...

