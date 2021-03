Mattarella si vaccina domani allo Spallanzani

(Di lunedì 8 marzo 2021) AGI - Sergiosi vaccineràall'Istitutodi Roma. Il presidente della Repubblica si recheràall'Istituto per ricevere il vaccino in base alle tempistiche indicate dalla Regione. Durante il discorso di fine anno il Capo dello Stato aveva definito lazione un dovere e aveva annunciato. "Io mi vaccinerò appena possibile, dopo le categorie che, essendo a rischio maggiore, debbono avere la precedenza''. Sabato scorsoaveva visitato il centrole della Nuvola a Roma e aveva ringraziato gli operatori sanitari per un impegno essenziale: "Ce la faremo", aveva detto dopo la visita

"Vaccinarsi - aveva affermato Mattarella nel messaggio di fine anno - è una scelta di responsabilità, un dovere. Tanto più per chi opera a contatto con i malati e le persone più fragili.