MacKenzie Scott | ex moglie di Bezos | si è risposata con un professore di scienze di Seattle

(Di lunedì 8 marzo 2021), exdi Jeff, si è, che aveva divorziato dadopo 16 anni di matrimonio nel 2019, si è unita in matrimonio con un insegnante didi una scuola di, Dan Jewett. A darne notizia è il Wall Street Journal. Come ricorda l’agenzia Agi sul suo sito, dopo il divorzio dal marito, che le ha lasciato una fortuna che l’ha resa una delle donne più ricche del mondo,ha dedicato gran parte del suo tempo alle attività filantropiche a cui ha dedicato almeno 4 miliardi del suo patrimonio. Il marito si è già impegnato a fare altrettanto: lo ha scritto lui stesso in un post su Giving Pledge, il sito nato dall’iniziativa di Bill e Melinda Gates insieme a Warren Buffett e ...