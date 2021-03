«Le strade bianche»: la corsa ciclistica più spettacolare al mondo (Di lunedì 8 marzo 2021) Sabato 6 Marzo si è svolta una delle competizioni ciclistiche più spettacolari al mondo, «Le strade bianche»: una corsa dal fascino intramontabile, la classica del Nord più a sud d'Europa, nata per ultima ma già leggenda. Le strade bianche stanno all'Italia come la Parigi-Roubaix alla Francia e il Giro delle Fiandre al Belgio, e sono entrate velocemente nell'olimpo delle grandi classiche come la Milano-Sanremo. Questa competizione non vanta una lunga storia, ma dal quel 2007 ha già scritto tante pagine di imprese leggendarie ed i corridori hanno iniziato ad amarla fin da subito. Tutto ha avuto inizio in realtà nel 1997, quando Giancarlo Brocci diede vita all'Eroica, la cicloturistica d'epoca che si svolge la prima domenica di Ottobre, l'essenza di un ciclismo anteguerra, sinonimo di ... Leggi su panorama (Di lunedì 8 marzo 2021) Sabato 6 Marzo si è svolta una delle competizioni ciclistiche più spettacolari al, «Le»: unadal fascino intramontabile, la classica del Nord più a sud d'Europa, nata per ultima ma già leggenda. Lestanno all'Italia come la Parigi-Roubaix alla Francia e il Giro delle Fiandre al Belgio, e sono entrate velocemente nell'olimpo delle grandi classiche come la Milano-Sanremo. Questa competizione non vanta una lunga storia, ma dal quel 2007 ha già scritto tante pagine di imprese leggendarie ed i corridori hanno iniziato ad amarla fin da subito. Tutto ha avuto inizio in realtà nel 1997, quando Giancarlo Brocci diede vita all'Eroica, la cicloturistica d'epoca che si svolge la prima domenica di Ottobre, l'essenza di un ciclismo anteguerra, sinonimo di ...

