Juventus, L’Équipe celebra Rabiot (Di lunedì 8 marzo 2021) Adrien Rabiot, centrocampista francese della Juventus, autore del gol del pareggio nella sfida vinta sabato dai bianconeri contro la Lazio, è stato inserito da L’Équipe nella top 11 dei calciatori transalpini di questa settimana. La prova del numero 25 della Juve è stata definita dai colleghi francesi “notevole”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 marzo 2021) Adrien, centrocampista francese della, autore del gol del pareggio nella sfida vinta sabato dai bianconeri contro la Lazio, è stato inserito danella top 11 dei calciatori transalpini di questa settimana. La prova del numero 25 della Juve è stata definita dai colleghi francesi “notevole”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

RealMadridHoy : L'EQUIPE. Foot - ITA - Juventus - Andrea Pirlo justifie l'absence de Cristiano Ronaldo dans le onze de la Juventus - JManiaSite : (L'Equipe) La #Juventus si sta portando avanti per risolvere la questione attacco in vista della prossima stagione:… - BisottoGiorgio : Per L'Equipe la Juventus può prendere Icardi in estate ...Neymar e Mbappè hanno dichiarato “o lui o noi” !!! -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus L’Équipe PSG, ufficiale l'addio di Buffon: non rinnoverà ma continuerà a giocare Il Romanista