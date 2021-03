Inter, Conte: “Tre punti importanti per allontanare l’Atalanta. Ora abbiamo equilibrio” (Di martedì 9 marzo 2021) L'Inter non si ferma più. I nerazzurri si impongono anche contro l'Atalanta e vedono più vicino lo scudetto, forti di un vantaggio di sei punti rispetto alla prima inseguitrice.LE PAROLE DI ConteIl tecnico Antonio Conte analizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Ci siamo riportati a +6. Il Milan aveva vinto col Verona e la Juve con la Lazio. Si erano riavvicinate. C'era una bella pressione, ma questa aumenterà da qui alla fine. L'Atalanta è una squadra che prende punti a tutte le grandi. Ha pareggiato con la Juve e battuto il Milan. Secondo me, loro hanno preparato la gara in maniera più accorta. Temevano il fatto che sapevamo come fargli male. Sono tre punti importanti contro un'ottima squadra. Stacchiamo l'Atalanta per il discorso scudetto, ... Leggi su itasportpress (Di martedì 9 marzo 2021) L'non si ferma più. I nerazzurri si impongono anche contro l'Atalanta e vedono più vicino lo scudetto, forti di un vantaggio di seirispetto alla prima inseguitrice.LE PAROLE DIIl tecnico Antonioanalizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Ci siamo riportati a +6. Il Milan aveva vinto col Verona e la Juve con la Lazio. Si erano riavvicinate. C'era una bella pressione, ma questa aumenterà da qui alla fine. L'Atalanta è una squadra che prendea tutte le grandi. Ha pareggiato con la Juve e battuto il Milan. Secondo me, loro hanno preparato la gara in maniera più accorta. Temevano il fatto che sapevamo come fargli male. Sono trecontro un'ottima squadra. Stacchiamo l'Atalanta per il discorso scudetto, ...

