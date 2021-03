Il grave incidente di Dalila Di Lazzaro, frattura alla vertebra: dolori atroci (Di lunedì 8 marzo 2021) La celebre modella Dalila Di Lazzaro rimase coinvolta negli Anni Novanta in un terribile incidente. Leggiamo che cosa le successe. Dalila Di Lazzaro, la celebre modella che rubò il cuore di Richard Gere e Jack Nicholson, ha dovuto affrontare durante il corso della sua vita un brusco incidente, che ancora oggi ricorda con estrema malinconia. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 8 marzo 2021) La celebre modellaDirimase coinvolta negli Anni Novanta in un terribile. Leggiamo che cosa le successe.Di, la celebre modella che rubò il cuore di Richard Gere e Jack Nicholson, ha dovuto affrontare durante il corso della sua vita un brusco, che ancora oggi ricorda con estrema malinconia. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Giuggio72684862 : RT @giusnico19511: Domani 8 marzo, si festeggia la festa della donna. Secondo me piu' che una festa è una ricorrenza in riferimento a quell… - CorriereCitta : Grave incidente sulla Pontina, auto contro Camion: un ferito e strada chiusa - LaTiger1 : RT @byredo2020: @marta_pellizzi Aveva già espresso tutta l’impotenza immaginabile mesi fa . Doveva essere visitata nelle sedi opportune INP… - byredo2020 : @marta_pellizzi Aveva già espresso tutta l’impotenza immaginabile mesi fa . Doveva essere visitata nelle sedi oppor… - giusnico19511 : Domani 8 marzo, si festeggia la festa della donna. Secondo me piu' che una festa è una ricorrenza in riferimento a… -