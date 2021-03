Giulia Salemi e Tommaso Zorzi | ecco cos’è successo dietro le quinte di Verissimo

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 8 marzo 2021) Chi pensava che una volta fuori dal Grande Fratello Vip 5 sarebbe tornato il sereno trae la sua (ormai ex) amicasi sbagliava di grosso. E la prova è che non solo i due non hanno chiarito, ma il vincitore di questa edizione del reality show di Canale 5 ha negato all’influencer persino il saluto. Per lo meno questo è quello che l’opinionista ed esperto di gossip Santo Pirrotta ha dichiarato nel programma “Ogni Mattina” condotto da un’altra ex gieffina, Adriana Volpe. Teatro dell’incontro casuale trae laè stato il backstage di “”, il talk show di Silvia Toffanin in onda ogni sabato pomeriggio su Canale 5. Nel corso dell’ultima puntata sono stati ospiti tutti i finalisti del GF Vip 5 tra cui appunto ...