Frase razzista, l'Uefa sospende l'arbitro Coltescu (Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA - La Uefa ha sospeso l'arbitro romeno Sebastian Coltescu fino alla fine della stagione. Il direttore di gara è stato accusato di aver usato un termine razzista durante la partita di Champions ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 8 marzo 2021) ROMA - Laha sospeso l'romeno Sebastianfino alla fine della stagione. Il direttore di gara è stato accusato di aver usato un terminedurante la partita di Champions ...

Advertising

sportli26181512 : Frase razzista, l'#Uefa sospende l'arbitro #Coltescu: Il direttore di gara romeno è stato bloccato fino al termine… - DelGriso : @NoContextNapoli @1926_cri L' Italia si conferma fascista nell'anima... Riconoscete i razzisti quando iniziano la f… - ANirospe : @mignoloeprof @cris_cersei non sono razzista ma... non sono negazionista ma... pare già un tentativo di mettersi su… - massimozane016 : @ValerioMinnella La frase di un mio amico è sempre attuale: ‘ sono razzista nei confronti dei ricchi: devono dimost… - mariandres2014 : RT @ChristianBisti: @CaioGracco1 @ISentinellidi @TwitterSafety Se ci fosse un reparto serio per il controllo degli account, personaggi come… -