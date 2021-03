Dialogo tra Montalbano e Catarella sulla fine di Sanremo e su Greta Scarano (Di lunedì 8 marzo 2021) Muntilbano si scitai già fastidiata commo si havissa passata mala nuttata ma eri sula la subbacoscia che gli parlave. Da hodie infacta la sua Regiona eri nova in zuna Russia e pariva che il Carognaviria cu li varianta nun vulissa passari ma che cangiasse ad omnia passa. Ma la vite si ni futtiva e annava annantia: i glicina fiorivana noctetimpa lo stisso e già si sintiva nell’arie lo sciauro de la Primmavere. Ma commo omnia le cosa etterna sunai il malitta tilifuna e Muntilbano havitta da rispunneri. “Dutturi, dutturi, havia vista che havia finita Sanrima?”. Di Sanrima Muntilbano si ni stracafuttiva ma eri meliora parlari di chesta che di altira cusa chiù camurriosa… “Ah, bine, ma poia chi havia vinta?”. Catarelli: “Haviana vincta i Mischinna”. M: “Puvariella ma pirchia stanna acussia?”. C: “Nun si sapia dutturi: ma omnia nascit nell’infantie, come lia sapia bine”. M: “Ma poia pichia si ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 marzo 2021) Muntilbano si scitai già fastidiata commo si havissa passata mala nuttata ma eri sula la subbacoscia che gli parlave. Da hodie infacta la sua Regiona eri nova in zuna Russia e pariva che il Carognaviria cu li varianta nun vulissa passari ma che cangiasse ad omnia passa. Ma la vite si ni futtiva e annava annantia: i glicina fiorivana noctetimpa lo stisso e già si sintiva nell’arie lo sciauro de la Primmavere. Ma commo omnia le cosa etterna sunai il malitta tilifuna e Muntilbano havitta da rispunneri. “Dutturi, dutturi, havia vista che havia finita Sanrima?”. Di Sanrima Muntilbano si ni stracafuttiva ma eri meliora parlari di chesta che di altira cusa chiù camurriosa… “Ah, bine, ma poia chi havia vinta?”. Catarelli: “Haviana vincta i Mischinna”. M: “Puvariella ma pirchia stanna acussia?”. C: “Nun si sapia dutturi: ma omnia nascit nell’infantie, come lia sapia bine”. M: “Ma poia pichia si ...

