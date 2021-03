Da stasera, Gerry Scotti e Francesca Manzini saranno al timone di Striscia la Notizia (Di lunedì 8 marzo 2021) Striscia la Notizia, 30 anni di conduttori guarda le foto Lui è un «senatore di Canale 5», lei è «talento dell’imitazione e non solo». Così Giancarlo Scheri, direttore di rete, ha definito Gerry Scotti e Francesca Manzini, che da stasera saranno i nuovi conduttori di Striscia la Notizia. Gerry Scotti e Francesca Manzini (Courtesy of ... Leggi su iodonna (Di lunedì 8 marzo 2021)la, 30 anni di conduttori guarda le foto Lui è un «senatore di Canale 5», lei è «talento dell’imitazione e non solo». Così Giancarlo Scheri, direttore di rete, ha definito, che dai nuovi conduttori dila(Courtesy of ...

Advertising

fictionmediaset : RT @QuiMediaset_it: Continua la staffetta di conduttori a @Striscia: da stasera @Gerry_Scotti e @FrancescaManza alla conduzione del Tg sati… - pazzipergerry : Carichi a molla per stasera? Tornano @Gerry_Scotti e @FrancescaManza a @Striscia . Ci sarà da divertirsi???????? - benjamn_boliche : RT @QuiMediaset_it: Continua la staffetta di conduttori a @Striscia: da stasera @Gerry_Scotti e @FrancescaManza alla conduzione del Tg sati… - QuiMediaset_it : Continua la staffetta di conduttori a @Striscia: da stasera @Gerry_Scotti e @FrancescaManza alla conduzione del Tg… - pazzipergerry : RT @AcutiSilvana: Stasera torna @Gerry_Scotti con i suoi Balletti a @Striscia e vi giuro che sono per me una cura, una distrazione pazzesca… -