Crotone | insulti razzisti a Ounas | «Scimmia | tornatene in Africa»

(Di lunedì 8 marzo 2021) Adamè stato vittima di diversisui social al termine della partita contro il Torino Nella partita giocata e vinta ieri dalcontro il Torino, Adamè stato autore di una rete splendida. Un gol, però, che non ha fatto felice qualcuno che al termine del match ha rivolto sui social diversi e deplorevoliall’ala della squadra calabrese. «in», «», «Devi morire». Sono solo alcune delle offese rivolte che ache non si è lasciato colpire e ha anzi risposto postando tutto sui propri profili social, con tanto di nomi delle persone che lo hanno attaccato. Leggi su Calcionews24.com

Ounas non ci sta. L'attaccante franco - algerino deled ex Napoli, ieri ha subìto pesantirazzisti sui social dopo la partita della sua squadra contro il Torino, vinta da Cosmi 4 - 2. Stanco di leggere quei messaggi in privato, ha ...L'attaccante delAdam Ounas ha denunciato sui social di aver ricevuto diversirazzisti al termine del match di ieri vinto 4 - 2 contro il Torino e nel quale ha realizzato un gol. Il 24enne algerino ha ...Adam Ounas è stato vittima di diversi insulti razzisti sui social al termine della partita contro il Torino Nella partita giocata e vinta ieri dal Crotone contro il Torino, Adam Ounas è stato autore d ...Gravi insulti razzisti per Adam Ounas, ala del Crotone. Il giocatore franco-algerino ha pubblicato sulle proprie storie su Instagram tutto.