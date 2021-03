Covid in Campania, allarme posti letto: 8 su 10 occupati, Napoli al collasso (Di martedì 9 marzo 2021) Davvero la Campania rischia il default nella disponibilità dei posti letto per l?assistenza dei pazienti Covid? Risposta: al momento no ma se l?incremento dei contagi e dei... Leggi su ilmattino (Di martedì 9 marzo 2021) Davvero larischia il default nella disponibilità deiper l?assistenza dei pazienti? Risposta: al momento no ma se l?incremento dei contagi e dei...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nella nuova circolare del Viminale, inviata in seguito all'entrata in vigore del nuovo Dcpm, si prevedono maggiori… - TgLa7 : ????#Covid Ordinanze ministro @robersperanza: #Campania in zona rossa da lunedì, #FVG e #Veneto passano in arancione - davide_dc86 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (8 marzo 2021) Ecco l’aggiornamento?? htt… - trekking_tv : Giornata Internazionale della donna. Pugliese (Ugl Campania): “Il Covid ha acuito le difficoltà” - salernonotizie : In Campania superate le 4.500 vittime covid da inizio pandemia -